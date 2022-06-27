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Hatay Valiliğinden kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin açıklama

27.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliğinden kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin açıklama

Hatay Valiliğinden, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi ve huzurun temin edilebilmesi amacıyla kentte gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden, yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatay'ımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek, kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi, huzurun temin edilebilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır."

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