Hatay'da 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaçak makyaj malzemesi ele geçirilmesiyle ilgili 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler araçta 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirdi.

Araçtaki yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alındı.



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