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Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

29.08.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Yeniçağ Mahallesi'nde B.T'ye ait eve baskın yaptı.

Adreste yapılan aramalarda, depolarda 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli B.T. gözaltına alındı.

Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

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Hatay içki jandarma sahte

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