Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Yeniçağ Mahallesi'nde B.T'ye ait eve baskın yaptı.

Adreste yapılan aramalarda, depolarda 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli B.T. gözaltına alındı.

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