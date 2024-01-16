YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da 16 adrese yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı

Hatay’da 16 adrese yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı

16.01.2024 09:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da emniyet güçleri tarafından Kırıkhan ilçesinde 16 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, haklarında CMK 135 tedbiri uygulanan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kırıkhan’da çalışma başlattı. Bu çerçevede emniyet güçleri, Kırıkhan’da 16 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 17 şahıs yakalanırken, şahıslardan 14’ü gözaltına alındı. Ekipler, 1 şahsın yakalanmasına yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. 16 adreste yapılan aramada; 9 captagon, 0,72 gram esrar, 3 yeşil reçeteye tabi hap, 5.84 gram sentetik kannabinoid, 5.96 gram eroin, 207 sentetik ecza hap, 1 çalıntı motor ve plaka, 2 kurusıkı tabanca ve 48 9x19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndüKarkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü
Van’da korkutan yangınVan’da korkutan yangın
Su şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdıSu şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:50
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:09
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.