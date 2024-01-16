Hatay’da 16 adrese yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, haklarında CMK 135 tedbiri uygulanan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kırıkhan’da çalışma başlattı. Bu çerçevede emniyet güçleri, Kırıkhan’da 16 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 17 şahıs yakalanırken, şahıslardan 14’ü gözaltına alındı. Ekipler, 1 şahsın yakalanmasına yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. 16 adreste yapılan aramada; 9 captagon, 0,72 gram esrar, 3 yeşil reçeteye tabi hap, 5.84 gram sentetik kannabinoid, 5.96 gram eroin, 207 sentetik ecza hap, 1 çalıntı motor ve plaka, 2 kurusıkı tabanca ve 48 9x19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklandı.

