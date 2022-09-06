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Hatay'da 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

06.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'da 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hazine arazisinde 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi Karaiklik kırsal alanında uyuşturucu ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, hazine arazisine ekilmiş 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili H.D. gözaltına alındı.

Hatay'da 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
esrar Hatay Arsuz uyuşturucu

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