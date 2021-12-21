Hatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerindeki 3 ev, bir iş yerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 260 litre sahte içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler İ.G, M.G, M.A. ve H.K. gözaltına alındı.

