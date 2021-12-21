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Hatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

21.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerindeki 3 ev, bir iş yerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 260 litre sahte içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler İ.G, M.G, M.A. ve H.K. gözaltına alındı.

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