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Hatay'da amatör balıkçılık ile tur ve gezi teknelerinin faaliyetleri yasaklandı

HATAY HABERLERİ  | 09.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hatay'da amatör balıkçılık ile tur ve gezi teknelerinin faaliyetleri yasaklandı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri ile tur ve gezi teknelerinin denize açılması yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi.

Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu bulunduğu alanların kontrol altına alındığı, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici kısıtlamalara gidildiği hatırlatılan kararda, bu süreçten sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edildi.

Artık yemeklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğunun ortaya çıktığı belirtilen kararda, bu nedenle, kaymakamlıklar tarafından başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kararda, sahil kıyı şeridinde ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri ile tur ve gezi teknelerinin bu süreçte denize açılmasının yasaklandığı da bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay il hıfzısıhha sokak hayvanları

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