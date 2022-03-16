Hatay'da aracında uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde 1943 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, araç içesinde gizlenmiş 1943 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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