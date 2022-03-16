YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da aracında uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı

Hatay'da aracında uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı

16.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da aracında uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde 1943 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, araç içesinde gizlenmiş 1943 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:37
Öğle
12:49
İkindi
16:12
Akşam
18:51
Yatsı
20:04
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İstanbul'da balıkçı teknesi alıp daireye çevirdi! Paris'teki her şeyini satıp...

İstanbul'da balıkçı teknesi alıp daireye çevirdi! Paris'teki her şeyini satıp...

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.