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Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

03.06.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin şehit olduğunu belirledi.

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