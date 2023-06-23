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Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisine başladı

23.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicileri ve satıcıları yoğun mesai yapıyor.

Tarihi Uzun Çarşı'da ayakta kalan işletmelerinin başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi hem satış yapıyor hem de vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlıyor.

Esnaf 59 yaşındaki Necati Mazmanoğlu, 1948 yılında Uzun Çarşı'da hizmete başlayan işletmelerini deprem sonrası yeniden faaliyete açtıklarını ve babadan kalma mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Çarşıda deprem öncesi gibi yoğunluğun yaşanmadığını dile getiren Mazmanoğlu, "Fiyatlarımızı değiştirmedik, deprem öncesi fiyatlarımızla aynı. Bıçak fiyatlarımız 15 liradan başlıyor, 200 liraya kadar gidiyor. Müşterilerimizi çarşımızı bekliyoruz." dedi.

Uzun Çarşı'da işletmelerini açan esnaf sayısının da her geçen gün arttığını kaydeden Mazmanoğlu, tüm esnafla eskisi gibi işlerine sürdürmeyi ümit ettiklerini belirtti.

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Kurban Bayramı deprem Hatay Antakya uzun çarşı

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