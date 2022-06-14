YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede boğuldu

Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede boğuldu

14.06.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılan torununu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren dede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serinlemek için denize giren M.A. bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Torununun suda çırpındığını gören Aziz Şahin (75), denize girerek torununun kıyıya çıkmasını sağladı.

O sırada kendisi de akıntıya kapılan Şahin, bir anda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, cankurtaran ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkilediHatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Aksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildiAksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:41
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:36
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.