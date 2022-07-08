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Hatay'da camilerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

08.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesindeki camilerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.İ. olduğunu belirledi.

Şüpheli Ö.İ, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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