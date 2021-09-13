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Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

13.09.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yoncadüzü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile 15 kişilik ekip sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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