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Hatay'da çocuğun mermi isabet ederek yaralanmasıyla ilgili birşüpheli tutuklandı

HATAY HABERLERİ  | 23.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Hatay'da çocuğun mermi isabet ederek yaralanmasıyla ilgili birşüpheli tutuklandı

Hatay'da çocuğun mermi isabet ederek yaralanmasıyla ilgili birşüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuğun yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Buluttepe Mahallesi'nde mermi isabet eden 2 yaşındaki Ömür Y'nin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürdüğü 9 kişiden 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın şüphelisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ali T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ali T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün barışmak için bir araya gelen iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, bu sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından eve ateş açılması sonucu 2 yaşındaki Ömür Y. yaralanmıştı.

Olayla ilgili 9 şüpheli ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştü.

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