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Hatay'da dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış

14.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın: - "Kırıkhan ilçesinde 2014 yılında kurulan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda, bu türün neslinin devamının sağlanması amacıyla üretilen ceylanlar, belirli bir sayıya ulaşınca uygun habitatlara salınıyorlar. O bölgede dağ ceylanlarının yaşamlarını sürdürmesi sağlanıyor"

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 2020 yılı sonunda 1141'e ulaştı.

Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınır hattına yakın noktalarda yaşamlarını sürdüren ve tespitin ardından 2009 yılında yapılan ilk sayımlarda 150 civarında olduğu değerlendirilen "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının popülasyonunda 2020 sonuna kadar sevindirici artış kaydedildi.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Bölgede kurulan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda 2018 yılı sonunda "gazella gazella"ların sayısı 757'ye, 2019 yılında 925'e, geçen yılın sonunda da 1141'e ulaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella"ların popülasyonun artışı için çalışılan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda, hayvanların gözlem, tedavi, bakım gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

- "Belirli bir sayıya ulaşınca uygun habitatlara salınıyorlar"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 sonunda 49 noktada, 35 personel ile 3 gün süren sayım çalışmaları neticesinde dağ ceylanı sayısını tespit ettiklerini söyledi.

Önceki yıl 925 olan sayının, yüzde 23 artışla 1141'e yükseldiğini gözlemlediklerini anlatan Akın, dağ ceylanlarının bölge için önemini anlattı.

Akın, dağ ceylanı sayısının bölge halkının duyarlılığı ve diğer önlemlerle arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazella gazella'lar nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğine göre dünyada bu türden sadece 3 bin adet kaldığı ve sadece Türkiye ile İsrail'de bulunduğu belirtiliyor. Kırıkhan ilçesinde 2014 yılında kurulan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda, bu türün neslinin devamının sağlanması amacıyla üretilen ceylanlar, belirli bir sayıya ulaşınca uygun habitatlara salınıyorlar. O bölgede dağ ceylanlarının yaşamlarını sürdürmesi sağlanıyor."

Akın, dağ ceylanlarının neslinin korunması için bölgede ellerinden gelen her türlü çalışmayı yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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