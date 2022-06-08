Hatay'da denize giren kişi boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Karaağaç Mahallesi'nde 22 Mayıs'ta serinlemek için denize giren İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencisi Tunahan Şimşek, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri, Şimşek'i sudan çıkardı.

İskenderun'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Şimşek, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İSTE'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tunahan Şimşek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve İSTE Ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

