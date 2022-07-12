YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da denize giren kişi boğuldu

Hatay'da denize giren kişi boğuldu

12.07.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da denize giren kişi boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Gözcüler Mahallesi plajında serinlemek için denize giren Alparslan Kuzhan (30), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Kuzhan, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kuzhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kuzhan'ın cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan ve karadan denetlendiHatay'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan ve karadan denetlendi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüAfyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Hatay boğulma

Hatay Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:21
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:34
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.