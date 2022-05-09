YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Hatay'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

09.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen meyve yüklü tırın şoförü yaralandı.

Zeki E. idaresindeki 31 AYR 40 plakalı meyve yüklü tır, Antakya-Belen kara yolu Kıcı mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu
Diyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandıDiyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandı
Futbol: TFF 3. Lig'de görünümFutbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.