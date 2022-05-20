YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hatay'da "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

Hatay'da "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

20.05.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma komutanlıkları ve Hatay Emniyet Müdürlüğünce jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 887 personel 67 operasyonel tim görev alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandıMardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Hatay

Ankara Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:08
Yatsı
21:46
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Borç batağındaydı! Uzun zaman sonra paylaştı

Borç batağındaydı! Uzun zaman sonra paylaştı

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.