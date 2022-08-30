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Hatay'da evinde 13 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

30.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evinde 13 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da evinde 13 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde evinde 13 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği belirlenen şüpheli H.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 13 tabanca, 1 namlu, 1 kabza, 13 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi.

Zanlı H.G. gözaltına alındı.

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