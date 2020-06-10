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Hatay'da fotokapanla yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 10 bin 265 lira ceza

HATAY HABERLERİ  | 10.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Hatay'da fotokapanla yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 10 bin 265 lira ceza

Hatay'da yasa dışı avlandıkları fotokapanla tespit edilen 5 avcıya, 10 bin 265 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şubesi, biyolojik çeşitlilik izleme, biyokaçakçılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanları incelemeye aldı.

Ekipler, Samandağ, İskenderun ve Arsuz'da yasa dışı avlandığı belirlenen 5 kişiye, toplam 10 bin 265 lira ceza verdi.

Bölgede yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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