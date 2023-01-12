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Hatay'da girmeye çalıştığı evin sahibi tarafından görüntülenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

12.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir evin kapısını açmak isterken ev sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülenen hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı.

Akbez Mahallesi'nde, yanında çocuk olan bir kadın, H.D.R'ye ait evin kapısının zilini çaldı.

Kadın, açan olmayınca yanında getirdiği plastik aparatla kapıyı açmaya çalıştı.

Zili çalan kişinin dilenci olduğunu düşünen ev sahibi, kapının zorlanması üzerine o anları cep telefonuyla görüntüleyerek durumu komşularına haber verdi.

Daha sonra kapıyı açan ev sahibi, kadını merdivenlerde yakaladı.

Yardım toplamaya geldiğini iddia eden kadın, daha sonra ortadan kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık suçlarından kaydı bulunan P.A'yı aynı mahallede yakaladı.

P.A'nın, çok sayıda evin kapısının zilini yardım toplama bahanesiyle çaldığı, açan olmayınca da aparatla kapıyı açarak hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen P.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsız Hatay Hassa

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