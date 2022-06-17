Hatay'da hasadı devam eden şeftalide 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor

CEM GENCO - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da hasadı devam eden şeftalide, 7 bin dekarlık ekim alanından 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği şeftaliler, tarım işçileri tarafından özenle toplanarak kasalara yerleştiriliyor.

Hatay'da yetişen klasik ve yassı şeftalilerin büyük bir bölümü, hasat edildikten sonra başta Rusya olmak üzere Avrupa ile Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Hatay'ın farklı bölgelerinde her türlü bitkisel üretimin yapıldığını söyledi.

Kentte ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirten Çolakoğlu, hasadı devam eden şeftalide, 7 bin dekarlık alanda 4 bin 500 tonluk üretim beklediklerini aktardı.

Meyveciliğin rüzgarın daha çok olduğu yerlerde yapılmasının doğru olduğunu anlatan Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle ilimizde ihracata yönelik olarak son yıllarda meyvecilik daha çok gelişmeye başladı. Çukur yerlerde, vadilerde ve ova tabanlı arazilerin olduğu yerlerde meyvecilik yapmak çok uygun değildir. Geçen yıl 7 bin dekardan 6 bin 800 ton rekolte elde edildi, bu yıl rekoltenin düşük olmasının bir sebebi var. Ülkemizin çoğu yerlerinde görüldüğü gibi ilimizde de don zararları oldu. Geçmiş yıllarda klasik, bildiğimiz şeftaliler üretilirken, son yıllarda yassı şeftali dediğimiz çeşitler de üretilmeye başlandı. Bunun da yurt dışında pazarı bulunmakta ve talep görmektedir. Çiftçilerimizin ürettiği klasik ve yassı şeftalilerin büyük bölümünün Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılmaktadır."

Çolakoğlu, Hatay'da yetiştirilen şeftalinin yüzde 15-20'lik kısmının iç pazara, 80-85'lik bölümünün de yurt dışına ihraç edildiğini bildirdi.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, Amik Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu hatırlattı.

Hatay'da yetiştirilen şeftalilerin aroması ve lezzetiyle ilgi gördüğünü ifade eden Cüneydioğlu, "Bu yıl rekolte az olmasına rağmen fiyatlar çiftçilerimizi memnun etmiştir. Tarlada yassı şeftalinin 15, klasik şeftalinin de 10 liradan satışı yapılıyor." dedi.

- "Yassı şeftalide yurt dışından yoğun talep alıyoruz"

Şeftali üreticisi Serkan Ak ise 80 dekar alanda yassı şeftali üretimi yaptıklarını söyledi.

Dekar başına yaklaşık 3 ton ürün hasat etmeyi beklediklerini ifade eden Ak, "Ürünlerimiz iç ve dış piyasaya gönderiliyor. Yassı şeftalide yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Rusya, İngiltere, Almanya ve Romanya'ya ihracat yapıyoruz. Bu yıl ihracat için güzel bir talep var, ürünlerimizi çok fazla elimizde kalmadan, rahat bir şekilde pazarlarımıza ulaştırıyoruz." diye konuştu.

En çok talep aldıkları ülkenin Rusya olduğunu işaret eden Ak, şu bilgileri verdi:

"Reyhanlı'daki üretim yaptığımız alanımızda ürünlerimizi özenle seçiyoruz. Yassı şeftali ülkede tarım anlamında ilgilenen insanların bildiği ancak tüketicinin fazla bilmediği bir çeşittir. Bu çeşidimiz daha çok ihracatta rol almaktadır. İç piyasada daha yeni yeni tanınan bir üründür. Yassı şeftalinin tüyü normallerine göre çok azdır ve yeme kolaylığı vardır, aroması oldukça güzeldir."

