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  4. Hatay’da hırsızlık yaptılar, Osmaniye’de yakaladılar

Hatay’da hırsızlık yaptılar, Osmaniye’de yakaladılar

HATAY HABERLERİ  | 10.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Hatay’da, iki ayrı evde hırsızlık yapan 5 kişi, Osmaniye’de yakalandı.Alınan bilgiye göre, Hatay’da 29-30 Aralık tarihlerinde 2 ayrı adreste hırsızlık yapan 3’ü kadın 5 şüpheli, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda Osmaniye’de yakalandı.Osmaniye’de 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan T.Y.

Hatay’da, iki ayrı evde hırsızlık yapan 5 kişi, Osmaniye’de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay’da 29-30 Aralık tarihlerinde 2 ayrı adreste hırsızlık yapan 3’ü kadın 5 şüpheli, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda Osmaniye’de yakalandı.
Osmaniye’de 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan T.Y. (24), A.Ç. (32), Y.Y. (26), Y.T. (27) ve Ö.O.’nun (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
Operasyonlarda çalınan malzemelerin bir kısmının ele geçirildiği belirtildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Meydana gelen her iki evdeki hırsızlık olayında da ev sahiplerinin kapıyı kilitlemeden çekerek ayrıldıkları, şüphelilerin kart veya aparat ile kapı dilini düşürerek kapıyı açtıkları tespit edildiklerinden vatandaşlarımızın evden çıkarken kapılarının alt ve üst kilitlerini kilitleyerek tedbir almaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

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