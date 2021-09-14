Hatay'da iki evin arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki evin arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Emek Mahallesi Şehit Polis Mehmet Ali Acuz Caddesi'nde iki evin arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşlukta bulunduğunu tespit etti.

Halatla iki evin arasındaki boşluğa inen ekipler, yarım saatlik çalışma sonucunda kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi yavrusu civarda annesinin yanına bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz