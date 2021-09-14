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Hatay'da iki evin arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

14.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki evin arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki evin arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Emek Mahallesi Şehit Polis Mehmet Ali Acuz Caddesi'nde iki evin arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşlukta bulunduğunu tespit etti.

Halatla iki evin arasındaki boşluğa inen ekipler, yarım saatlik çalışma sonucunda kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi yavrusu civarda annesinin yanına bırakıldı.

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