Hatay'da iş yerinde kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cilvegözü Sınır Kapısı yolundaki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, kaçak 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirdi.

Ekipler, şüpheliler A.S. ile A.Ş'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz