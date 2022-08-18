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Hatay'da iş yerinde kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

18.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iş yerinde kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cilvegözü Sınır Kapısı yolundaki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, kaçak 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirdi.

Ekipler, şüpheliler A.S. ile A.Ş'yi gözaltına aldı.

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Hatay Kırıkhan Reyhanlı sigara

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