YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Hatay'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

HATAY HABERLERİ  | 25.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Zanlı polise teslim oldu, saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan asansör tamir atölyesi çalışanı yaralandı, saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki asansör tamir atölyesine av tüfeğiyle ateş açıldı.

İş yeri çalışanı A.H, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı M.İ. ise olay yerine yönlendirilen polise teslim oldu.

Öte yandan, saldırı anı ve zanlının polise teslim olması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:38
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Hatay Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Çıray Eczanesi
Antakya
Eskiocak Eczanesi
Antakya
Müzeyyen Eczanesi
Antakya
Sendioğlu Eczanesi
Antakya
Betül Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Görgülü Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.