Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde 4 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde gümrük kaçağı 23 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 874 paket nargile tütünü, 202 paket nargile kömürü, 15 likit, 58 sigara doldurma aparatı, 17 paket çay, 18 puro ve 13 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler O.D, S.A, A.B. ve A.A. gözaltına alındı.



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