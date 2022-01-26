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Hatay'da kar nedeniyle bir fabrika ve evin çatısı çöktü

26.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kar nedeniyle bir fabrika ve evin çatısı çöktü

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir çırçır fabrikası ile evin çatısı çöktü.

Dervişpaşa Mahallesi'nde İbrahim Karataş'a ait çırçır fabrikasının çatısında kar birikti.

Çatı, biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Fabrikadaki traktör ve iş makinelerinde hasar oluştu.

Girne Mahallesi'nde yaşayan Melek Üte'ye ait 2 katlı evin çatısı da kar birikintisi nedeniyle çöktü. İkametin bazı bölümlerinde çökme nedeniyle hasar meydana geldi.

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