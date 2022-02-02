Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde karla kapanan yayla yolları, 4 günlük çalışmayla ulaşıma açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Fen işleri ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı.

Görevliler, iş makineleri yardımıyla 4 günlük çalışmanın ardından 2 metreyi aşan Yassı Pınar, Çardak ve Karacaören yaylalarının yollarını ulaşıma açtı.

Bölgedeki çalışmalar, dronla görüntülendi.



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