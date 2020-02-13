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Hatay'da kömür sobasından zehirlendiği tahmin edilen kadın öldü

HATAY HABERLERİ  | 13.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Hatay'da kömür sobasından zehirlendiği tahmin edilen kadın öldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen kadın hayatını kaybetti.

Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Maha Erdoğan'dan (47) haber alamayan yakınları eve geldi.

Erdoğan'ı hareketsiz bulunan yakınları, polise ve ilkyardım ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Erdoğan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Soba zehirlenmesi Suriye Yayladağı

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