Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde 39 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gazeluşağı mevkisindeki ormanlık alanda 2 ayrı noktada 15 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan ve ekiplerin çabalarıyla dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa ilçesinde 15 Temmuz'da saat 19.46'da çıkan orman yangınının, 39 saat sonra kontrol altına alındığını, yaklaşık 200 hektar ormanlık ve örtülük alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

