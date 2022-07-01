Hatay'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince Mahallesi'ndeki liseden çeşitli malzemeler çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.F.K, S.H, H.B. ile A.K. gözaltına alındı.

Adreslerde okuldan çalındığı belirlenen demir kapı, merdiven korkuluğu ve kalorifer peteği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.F.K, H.B. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz