Hatay'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti, kocası yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ABK 233 plakalı otomobil ile Ümit Çiftçi'nin kullandığı 31 SL 836 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki eşi Bahar Çiftçi, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bahar Çiftçi, sevk edildiği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

