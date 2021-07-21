Hatay'da rap müzik festivali başladı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde başlayan rap müzik festivali iki gün sürecek.

Gözcüler Mahallesi Plajı'ndaki festivalle ilgili bilgi veren organizatör Tolga Hikmet Taner, Hatay'da ilk defa rap müzik festivali düzenlediklerini söyledi.

Taner, organizasyonu geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Festivalin birinci gününde Motive, Albin Hasani ve Sheyh Ree gibi sanatçılar sahne aldı.

Müzikseverler gün batımında sevilen şarkılarla keyifli zaman geçirdi.

Organizasyonun ikinci ve son gününde No.1, Zen-G, Ahiyan, Ati 242, Ceg ve Burak Yeter'in müzikseverlerle buluşması bekleniyor.



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