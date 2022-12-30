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Hatay’da sokak köpeğine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

30.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da bir sokak köpeğine av tüfeği ile ateş eden şüpheli yakalandı.

Hatay’da sokak köpeğine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde bulunan Günyazı Mahallesi’nde 2 gün önce sokak köpeğinin ateşli silahla kasten vuruldu. Yaralı sokak köpeği vatandaşların haber vermesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi barınak yetkililerine teslim edilerek tedavi altında alındı. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Antakya/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma yaptı. Araştırmada şüpheli S.G. belirlenerek yakalandı. Olayda kullanılan suç aleti ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Şüpheli S.G. hakkında ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olan "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasızca ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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