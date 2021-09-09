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Hatay'da trafik kazasında yaşamını yitiren kadının ağabeyi, araç sürücüsünün tutuklu yargılanmasını istiyor

09.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da trafik kazasında yaşamını yitiren kadının ağabeyi, araç sürücüsünün tutuklu yargılanmasını istiyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'ın ağabeyi Mikail Güler, kardeşine çarpan sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyor.

Mikail Güler, gazetecilere, 7 Ağustos'ta Gökmeydan Kavşağı'nda sürücü A.G'nin sabah çocuklarına ekmek almak için evden çıkan kardeşi Sezen Kaplan'a (40) çarparak kaza yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza haberini aldıktan sonra bölgeye gittiğini ve kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini anlatan Güler, kaçan sürücünün de daha sonra emniyete teslim olduğunu kaydetti.

Sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere aynı gün serbest bırakıldığını, bu durumdan kamuoyu vicdanının rahatsız olduğunu savunan Güler, "Biz bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Ortada bir ölüm ve 3 tane yetim kalan çocuk var. Biz adalet istiyoruz, başka bir şeyin peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Aracın kardeşine çarpma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ile aracın fotoğraflarını gazetecilerle paylaşan Güler, sürücünün tutuklanması için karara itiraz etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını, bu nedenle de sosyal medyada kampanya başlattıklarını sözlerine ekledi.

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