Hatay'da tribünün çatısı kar nedeniyle çöktü

Hatay'da yoğun yağışta kar biriken Hassa Şehir Stadı'nın tribün çatısı çöktü.

Hassa Şehir Stadı'nın 1500 kişilik tribünün çatısında kar birikti. Çatı, biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Öte yandan, 15 Kasım Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısında da kar nedeniyle çökme meydana geldi.



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