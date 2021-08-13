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Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

13.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Antakya ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonlarda, 3 kilo 798 gram sentetik uyuşturucu, 700 gram esrar ve boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda, şüpheliler F.D, A.A, M.B. ve N.B. gözaltına alındı.

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