Hatay'da yamaçtan düşen çocuk yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yamaçtan düşen kişi yaralandı.

Karlısu Mahallesi'nde, ağaç dalına salıncak kurduğu sırada dalın kırılması sonucu Ahmet K. (16), yamaçtan yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırılan Ahmet K. ekiplerce halat yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.



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