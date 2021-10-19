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Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

19.10.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Mahallesi Çekmece Caddesi'nde bulunan bir binanın ilk katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, evdeki kulübede mahsur kalan köpek yavrusunu da kurtardı.

Yangın evde hasara yol açtı.

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