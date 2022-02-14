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Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

14.02.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dikmece Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bulunan köpek yavrusunu kucaklarına alarak dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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