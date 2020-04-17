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Hatay'da yaşlı çift Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 lira bağış yaptı

HATAY HABERLERİ  | 17.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Hatay'da yaşlı çift Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 lira bağış yaptı

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşlı çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1000 lira bağışta bulundu.

Altınçay Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan Muhittin (78) ve eşi Gülbeyaz Kaçmaz (76), çağrı merkezini arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini belirtti.

Bunun üzerine yaşlı çiftin ikametine gelen polis ekipleri, çiftten parayı alarak banka hesabına yatırdı daha sonra da dekontu teslim etti.

Muhittin Kaçmaz, devlete ve millete yardım etmek için bu bağışı yaptığını dile getirerek "Allah devletimize zeval vermesin, en kısa zamanda bu koronavirüsü başımızdan def etsin.” dedi.

Gülbeyaz Kaçmaz da tek hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi.

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Antakya Bağış Bizbize Yeteriz Türkiyem Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay

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