YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor

Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor

HATAY HABERLERİ  | 07.09.2020 02:19 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendi kullandığı araçla yangın sahasına geçerek çalışmaları koordine etti

Hatay'ın Antakya ilçesindeki yangına "karşı ateş" yöntemiyle müdahale sürüyor.

Akşam saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetkililerden aldığı bilginin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yangın sahasına geçti. Burada yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen ve koordine eden Pakdemirli, vatandaşlarla bir araya geldi, çalışmalara katılan personele kolaylıklar diledi.

Bakan Pakdemirli'nin inceleme sırasında arazi aracını kendisinin sürdüğü görüldü.

İki gün önce başlayan ve Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında devam eden söndürme çalışmalarında, ekiplerin yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla "karşı ateş" tekniğini de kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli'nin ilgililerle beraber bölgedeki incelemeleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü
Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yoğun bakım kapasitesi artırıldı
Yoğun bakım kapasitesi artırıldı

Hatay Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:38
İkindi
16:13
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Hatay Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Can Eczanesi
Antakya
Çınar Eczanesi
Antakya
Hayat Eczanesi
Antakya
Sırınce Eczanesi
Antakya
Ali Temiz Eczanesi
Iskenderun
Belen Eczanesi
Iskenderun
Hayat Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.