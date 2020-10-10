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Hatay'daki yangınla mücadele eden "alev savaşçıları"na vatandaşlardan ayran ikramı

HATAY HABERLERİ  | 10.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Hatay'daki yangınla mücadele eden "alev savaşçıları"na vatandaşlardan ayran ikramı

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında mücadele eden itfaiye ve orman işçilerine, vatandaşlar tarafından ayran ikram edildi.

Dün sabah saatlerinde Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve 3 ilçeye yayılan yangını kontrol altına almak için büyük mücadele veren "alev savaşçıları" bölge halkı tarafından unutulmadı.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi sakinleri alevleri söndürmeye çalışan ve zaman zaman dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ile orman işçileri için ayran yaptı.

Vatandaşların getirdiği ayranı, bölgede görevli polis ekipleri görevlilere dağıttı.

O anlar bir orman işçisi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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