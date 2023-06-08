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Hatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisi

08.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından şehirdeki vatandaşların yaralarını sarmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 ilçeye gıda ve hijyen kolileri ulaştırılmaya devam ettiği bildirildi.

Hatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Hatay oldu. Depremden etkilenen ve ekonomik sıkıntı sebebiyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşların taleplerine karşılık veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin 15 ilçesindeki afetzede vatandaşlara gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor. Gelen talepler Koordinasyon merkezinde hazırlanan koliler, gönüllüler aracılığıyla hazırlanarak belirlenen adrese teslim edildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşların Alo 153 telefon numarasından yetkililere ulaşarak başvuru yapabileceği de kaydedildi.

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