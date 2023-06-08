Hatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Hatay oldu. Depremden etkilenen ve ekonomik sıkıntı sebebiyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşların taleplerine karşılık veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin 15 ilçesindeki afetzede vatandaşlara gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor. Gelen talepler Koordinasyon merkezinde hazırlanan koliler, gönüllüler aracılığıyla hazırlanarak belirlenen adrese teslim edildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşların Alo 153 telefon numarasından yetkililere ulaşarak başvuru yapabileceği de kaydedildi.

