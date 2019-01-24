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Hatayspor 4- 1 Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve emin adımlarla şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Hatayspor çeyrek finale kalırken, Başakşehir ise kupaya veda etti.

Hatayspor 4- 1 Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası)

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve emin adımlarla şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Hatayspor çeyrek finale kalırken, Başakşehir ise kupaya veda etti. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.00'da başlayan karşılaşmada Hatayspor, Medipol Başakşehir'i, Yusuf, Mirkan (2) ve Selim'in golleriyle 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir'in tek golü Jojic'ten geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası başakşehir Hatayspor

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