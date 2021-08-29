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Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

29.08.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: -"Çok önemli bir galibiyet aldık. Tabi bu bizim daha sağlam ayaklarımızın yere basmasını sağlayacak" - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: - "Belki bugün kötü mücadele etmiş, kötü oynamış olabiliriz ama bütün sorumluluk benim"

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, galibiyetten dolayı oyuncularına, teknik ekibine ve kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti.

Oyuncularının sahada ilk dakikadan itibaren inançlı, istekli, hırslı ve motive şekilde sahaya çıktıklarını ifade eden Erdoğan, "İlk dakikadan itibaren rakibe maçı ne kadar istediklerini gösterdiler. Bu futbolda taraftarlarımızı bu oyuna dahil etti. Dışarıdan verdikleri destek oyuncularımızın temposunu artırdı. Güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Erdoğan, maç öncesi rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini hücum oyuncularının rakibe baskı yaparak onları hataya zorladığını kaydetti.

Maçta çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çok güzel birbirinden güzel goller attık. 5 tane gol attık ama bir o kadar yüzde 100 gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının son bölümünde bir tane net pozisyonumuz dışında rakibe neredeyse ciddi bir pozisyon vermedik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Tabi bu bizim daha sağlam ayaklarımızın yere basmasını sağlayacak. Ligin daha başındayız. kendimizi geliştirmemiz gereken konular var. Lig çok zor, çok zor maçlar oynanıyor."

- "Kötü oynamış olabiliriz ama bütün sorumluluk benim"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da hiç beklemedikleri ve büyük hayal kırıklığı yaşadıkları bir maç olduğunu söyledi.

Çok fazla söylenecek sözün olmadığını dile getiren Atan, şunları kaydetti:

"Belki bugün kötü mücadele etmiş, kötü oynamış olabiliriz ama bütün sorumluluk benim. Bir değişim yaşıyoruz ama bu lafı da ağzımızdan düşüreceğiz, konuşmayacağız. En kısa sürede bu milli ara bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Doğru oyuncularla doğru oyun formatını bulup tekrardan iyi bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Ayağa kalkmamız gerekiyor, bunu başaracağız diye düşünüyorum."

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