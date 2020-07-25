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Hatayspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, teknik direktör ve transfer konusunda ince eleyip sık dokuduklarını belirterek, "Hatayspor’un marka değerini iyi ve ileri taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hatayspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Hatayspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, çeşitli yayın organlarında Hatayspor’un çalıştıracağı yönünde çeşitli isimler ortaya atıldığını ancak Süper Lig bitmeden bunları konuşmanın etik olmadığını söyledi.

Yönetim kurulunun görevlendirdiği transfer komitesinin çalışmak istediği hocalarla ilgili araştırmalarına devam ettiğini belirten Vardı, "Bu konuda yönetim kurulumuza gerekli öneriler yapılacaktır. Kısa zaman içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. 53 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Hatayspor, teknik direktör, transfer edilecek futbolcular konusunda ince eleyip sık dokumaktadır. Hatayspor’un marka değerini iyi ve ileri taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HATAY SPOR'A EN YAKIŞAN HOCA, AYKUT KOCAMAN. KONYA SPORDAKİ BAŞARISI BİLİNİYOR BENCE... AMA KONYA SPOR YÖNETİMİ ADAMA İMKAN TANIMADI. ODA NE YAPSIN ÇEKTİ GİTTİ. EĞER İŞİ ONA VERİRSENİZ, AYKUT HOCA SİZE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR GETİRECEKTİR.
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