Hatayspor'dan tarihi geri dönüş! Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Hatayspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!

Süper Lig'de 6.haftanın perdesi Hatayspor-Trabzonspor maçıyla kapandı. Beşiktaş maçından alınan galibiyetle moral bulan Trabzonspor 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş maçında da fileleri sarsan Edin Visca, ceza sahası içinden düzgün vurdu ve kaleci Erce'yi avlamayı başardı. Trabzonspor bu vuruşla 1-0 öne geçti.
Onuachu penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi! Skor 2-0'a geldi.
Savunmadan seken top Rivas'ın önüne düştü, Honduraslı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından çok sert vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.
Hatayspor'da Lamkel dakikalar 88'i gösterdiğinde topu ağlara gönderdi ve maç bu skorla sonuçlandı.
Hatayspor'da Dele Bashiru, 90+7'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında da galip gelerek çıkışını devam ettirdi.
1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.
Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.
Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 8 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.