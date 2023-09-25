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Hatayspor'dan tarihi geri dönüş! Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Hatayspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!

25.09.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden bordo-mavililer çıkışını sürdürerek Hatay'dan galibiyetle ayrılmak istiyordu. Maçta da 2-0 öne geçen Trabzonspor skoru koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Hatayspor'dan tarihi geri dönüş! Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Hatayspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!

Süper Lig'de 6.haftanın perdesi Hatayspor-Trabzonspor maçıyla kapandı. Beşiktaş maçından alınan galibiyetle moral bulan Trabzonspor 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARI BİTERKEN GOL GELDİ

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Beşiktaş maçında da fileleri sarsan Edin Visca, ceza sahası içinden düzgün vurdu ve kaleci Erce'yi avlamayı başardı. Trabzonspor bu vuruşla 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Onuachu penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi! Skor 2-0'a geldi.

HATAYSPOR'DAN UMUT IŞIĞI

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Savunmadan seken top Rivas'ın önüne düştü, Honduraslı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından çok sert vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.

SKOR 2-2'YE GELDİ!

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Hatayspor'da Lamkel dakikalar 88'i gösterdiğinde topu ağlara gönderdi ve maç bu skorla sonuçlandı.

SON ANLARDA 3-2!

Hatayspor'da Dele Bashiru, 90+7'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

TRABZONSPOR 3. GALİBİYETİNİ ALDI

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Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında da galip gelerek çıkışını devam ettirdi.

1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.

HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VAR

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Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.

Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 8 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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